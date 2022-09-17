У рятувальників сьогодні професійне свято. І наша команда телеканалу "Інтер" долучається до привітань. Дякуємо вам за роботу. А от щоб вчергове довести, що нашим ДСНС-никам немає рівних, на Прикарпатті провели змагання. Хто виборов звання кращої добровільної пожежної команди? Бачили мої колеги.

Андрій - наймолодший учасник змагань. Йому лише двадцять. Але за його плечима вже більше двох сотень пожеж. В перший бій з вогнем, розповідає хлопець, вступив у чотирнадцять. Сьогодні він очолює добровільну пожежну команду у своєму селищі. Її створення ініціював колись його батько.

Андрій Палійчук, рятувальник-доброволець:

В моєї сімʼї трапилося горе, у нас згоріла наша хата з бізнесом. Потім у нас на вулиці почали пожари бути. І ми сказали, що чужої біди не буває.

Ці слова і нині є девізом, який вони викарбували на прапорі свого підрозділу. Працювати як добровільна пожежна команда гірського селища Кути почали в 2014-му. Ставши тоді першим таким загоном в області. На початках, кажуть, все екіпірування та обладнання купували за свої кошти. А пожежну машину переробили зі старої вантажівки.

Андрій Палійчук, рятувальник-доброволець:

Але потім виникла дуже велика пожежа і батько сказав, що нам цієї бочки не вистачає, машини не вистачає і ми зробили камаз, поставили на нього 10-тонну бочку води. Зібрали свою команду, почали хлопці молоді підтягуватися в команду.

Обслуговують кутські добровольці тринадцять сіл. За вісім років на їхньому рахунку майже чотири сотні успішно ліквідованих пожеж. У їхній команді лише шість людей. На змагання приїхали повним складом.

Перше випробування - пожежна естафета. Команди на швидкість мали подолати низку перешкод - перестрибнути паркан, перемістити кувалдою 73-кілограмову балку на півтора метра, загасити умовну пожежу, а ще врятувати постраждалого.

В цьому змаганні найкращий час показала команда з гірського села Прокурава.

Богдан Матійчук, керівник добровольчої пожежної охорони с. Прокурава:

Ми завжди кращі. Ми хотіли так бути.

Керівник команди каже: всі елементи естафети відпрацьовували не тільки на тренуваннях, але і на практиці. В листопаді буде три роки, як вони заступили на своє перше бойове чергування.

Богдан Матійчук, керівник добровольчої пожежної охорони с. Прокурава:

Машина приїде з Косова чи Космача, проходить з Косова вопше сорок хвилин. З Космача 25, а ми є за пʼять-шість хвилин. В кожному селі таке має бути.

Нині в області є вже тридцять шість підрозділів місцевої пожежної охорони та вісім добровільних пожежних дружин. І служать там не лише чоловіки, але і жінки. Вони теж беруть участь у змаганнях. Ірина - студентка, а з травня ще й член добровільної команди села Лани.

Ірина Шпирун, рятувальниця-доброволець:

Я вважаю, що це є якийсь обовязок перед державою, так як зараз війна і ця вся ситуація надихає на такі героїчні вчинки. Біля мого будинку є гора, вона загорілася я пішла подивитися і так вийшло, що я допомогла рятувальникам нашим, ну і вступила.

Христина - теж член пожежної команди із села Лани. І перша жінка-доброволець на Прикарпатті. Окрім гасіння пожеж, завідує сільським клубом та співає в ансамблі. Попри тендітну зовнішність - змогла на рівні з чоловіками протягти манекен, який майже вдвічі важчий за неї.

Христина Николин, рятувальниця-доброволець:

Я фізичну маю підготовку, тому що в селі завжди фізична праця. Якщо ми вже обради для себе таку місію бути пожежником. То мусимо справляти. Аби показати, що жінки також можуть це робити.

Професійні рятувальники, які судили змагання, кажуть: учасники неабияк здивували, насамперед рівнем фізичної підготовки.

Тарас Кочкодан, начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС в Івано-Франківській області:

Показали неочікувані результати. А кінцевий результат здивував цілу сіддівську бригаду. Своїми вміннями, навиками, а також в цілому результатом. В пожежній естафеті учасник долав паркан висотою в два метри, не кожен в повсякденному житті це зможе зробити у спорядженні.

Змагання рятувальників-добровольців на Прикарпатті цьогоріч провели вперше. У такий спосіб вирішили відзначили своє професійне свято. Через війну від будь-яких святкувань та урочистостей відмовились.

Володимир Чернецький, начальник ГУ ДСНС в Івано-Франківській області:

Святкові заходи не відбуваються, але є потреба у спілкуванні, в обʼєднанні, в удосконалені, є потреба в подальшій роботі. Отже було прийнято таке рішення провести цей захід. І разом із цим привітати всіх рятувальників.

Крім того відзначили кращих надзвичайників, а ось переможці - в нагороду отримали необхідне обладнання для своїх підрозділів. Головний приз - кубок святого Флоріана - покровителя всіх рятувальників - повезла додому команда із села Кути. А в ДСНС вирішили проводити такі змагання щорічно.