Десятки тисяч будівель зруйновані та зазнали пошкоджень від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Відбудувати все і одразу - просто неможливо. Тому деякі об'єкти посадовці пропонують консервувати.

А от що робити з тисячами інших споруд? Відповідь на ці питання містить "Довідник з відбудови українських міст", створений урбаністами за підтримки Офісу Президента. Чим саме допоможе цей документ у процесі відновлення населених пунктів? Дізнавалися мої колеги.

Маріуполь. Харків. Буча та Ірпінь.

Десятки міст у східних, південних, північних та центральних регіонах країни понівечені війною. Російська агресія перетворює на попіл дитячі садки, школи, житлові будинки.

Не варто бути професійним економістом чи будівельником, аби сказати, що на відновлення понівечених українських міст підуть роки. Тож перші кроки в цьому напрямку варто робити вже зараз - переконана команда урбаністів, що розробила спеціальний довідник.

Максим Головко - співзасновник офісу міських проєктів, урбаніст:

Він може бути корисним для великої кількості архітекторів, оскільки руйнація дуже велика і не лише в містах, а й в селах і тому ми запустили цю ініціативу. Запустили такий оупен колл, щоб ті експерти, які хотіли, могли долучитися. Ну і власне ми отримали 500 заявок, 50 експертів долучилися.

Книга складається з чотирьохсот сторінок і містить детально прописані рішення щодо відновлення вуличної інфраструктури, найкращі світові практики з проектування та створення комфортних міст.

Максим Головко - співзасновник офісу міських проєктів, урбаніст:

Через велику руйнацію українських міст, в нас є можливість відбудувати їх не такими якими вони були, а відбудувати їх такими, якими вони могли б бути, куди хочеться повертатися, в яких хочеться жити. В нас є можливість створити міста найкращого рівня, тому що реконструювати іноді буває складно, зробити одразу повноцінне якісне місто може бути трохи легше.

Зони відпочинку та зелені майданчики, площі та вулиці, веломережі та громадський транспорт і, звісно ж, фасади будинків. Головна думка, яку автори намагаються донести у довіднику - українські міста мають бути зручними для життя.

Максим Головко - співзасновник офісу міських проєктів, урбаніст:

На жаль, в наслідок війни в нас з'являться набагато більше людей з інаалідністю, маломобільних і ми не можемо допустити, щоб вони не могли користуватися містом та містами, в які повернуться. Потрібно розвивати громадський транспорт, веломережу, щоб у людей був вибір чим вони хочуть користуватися.

Кирило Тимошенко - Заступник Керівника Офісу Президента України:

Довідником користуватимуться люди, які беруть безпосередню участь у процесі відбудови наших міст та містечок. Архітектори, дизайнери, держслужбовці у профільних департаментах та активні члени громад знайдуть в цьому довіднику багато корисного.

Стратегії відбудови, викладені у довіднику, підходять не лише для великих мегаполісів, а й для маленьких містечок - як от Буча та Ірпінь на Київщині. Урбаністи переконані - придівливши увагу найдрібнішим деталям, як от кут нахилу вуличного ліхтаря, - ми отримаємо міста, в яких справді приємно жити.