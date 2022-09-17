Якщо виявили снаряд, рятувальники закликають в жодному разі не торкатися до нього.

Вони завжди приходять на допомогу одними з перших. Українські рятувальники відзначають сьогодні своє професійне свято. І наша наступна історія про суперменів із Запорізької області. А ще про те, як професія ДСНС-ника гордо звучить.

Разом зі своєю командою піротехнік Євген збирається на черговий виклик. В одному із сіл Василівського району ліквідовуватимуть рашистські снаряди, що залишились після обстрілу. Вже традиційно росіяни завдали удару по населеному пункту вночі. На Запоріжжі окупанти обстрілюють території Смерчами, Градами, Ураганами, Торнадо, застосовують заборонені фосфорні та касетні боєприпаси.

Євген Сиващенко, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Найнебезпечніше, на мою думку, це касетні боєприпаси, тому що вони всі взведені, трогати їх руками забороняється, ми їх загалом унічтожаємо на місці.

Самого Євгена війна застала у рідному Мелітопольському районі. Звідти він евакуювався разом із колегами і зараз мріє якомога швидше повернутися додому. Євген працює піротехніком вже вісім років. У 2015-му та 17-му роках розміновував території на Донеччині та Луганщині. Каже, попри усі труднощі та небезпеку любить свою роботу за те, що може допомагати людям.

Євген Сиващенко, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Мені подобається, коли приїжджаєш на виклик, забираєш якісь боєприпаси і люди радіють,

Кілька місяців тому допомога піротехніків знадобилась й пані Лідії. Ворожий снаряд прилетів прямо у будинок пенсіонерки.

Лідія, жителька Пологівського району:

Я не бачила, коли він летів, я тільки грохот чула здоровий, я вийшла надвір, подивилась, що в мене вінка цілі, вікна - цілі, а на кришу я й не глянула.

Якщо виявили снаряд, рятувальники закликають в жодному разі не торкатися до нього.

Олександр Вінницький, начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Не підходити - саме головне, максимально повідомити місцеві органи влади, поліцію, для того, щоб можна було оточити небезпечну зону, не допустити туда людей.

І поки піротехніки розчищають території області від рашистських боєприпасів, Валентин стоїть на захисті радіаційної та хімічної безпеки. Каже, такий напрямок обрав, бо з дитинства цікавився хімією. Пройшов шлях від санінструктора дезінфектора до начальника групи радіаційно-хімічного захисту.

Валентин Кабко, начальник групи радіаційно-хімічного захисту аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Якщо нас викликають на якусь подію, наша першочергове завдання - це провести хімічну або радіаційну розвідку, виявити джерело ідентифікувати речовину, яка спричинила цей або інший інцидент і прийняти рішення по ліквідації.

За теперішніх умов команда Валентина на будь-який виклик виїжджає у спецкостюмах. Важить такий - близько двох з половиною кілограмів. Втім безпека особового складу - найголовніше. А ще у цій пересувній лабораторії рятувальники мають усе необхідне, щоб постійно стежити за рівнем радіації.

Валентин Кабко, начальник групи радіаційно-хімічного захисту аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

З лютого місяця не було ще жодного разу зафіксовано високий рівень радіації і викидів в атмосферу також не було виявлено.

Свої навички на випадок аварії на АЕС надзвичайники постійно відточують на навчаннях. Разом із правоохоронцями та медиками відпрацьовують евакуацію людей, санобробку та надання першої допомоги постраждалим. Надзвичайники кажуть, такі заняття допомагають відточити кожен рух, і в разі необхідності діяти оперативно та максимально злагоджено.