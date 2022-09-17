Запобігти, врятувати і зберегти життя. На Хмельниччині працює вже 9 класів безпеки ДСНС. Надзвичайники навчають як запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, поводитися із небезпечними предметами і надавати домедичну допомогу. Більше подробиць - у матеріалі колег.

І тоді ось так легенько - раз, перевертаєте, голову донизу. І людина в такому положенні може чекати швидку допомогу.

16-річна Іванна навчається на кухаря, і давно планувала побувати на тренінгу з надання допомоги постраждалим. Отримала таку можливість у класі безпеки ДСНС.

Іванна Молнар, учениця Хмельницького професійного ліцею:

В житті мені це знадобиться. Якщо знадобиться комусь надати першу допомогу.

Рятувальники тренують школярів і ліцеїстів, як діяти за надзвичайних ситуацій. На Хмельниччині відкрили ще 5 класів безпеки. Два - у професіно-технічних ліцеях обласного центру, і ще три - при пожежно-рятувальних частинах різних міст.

У Кам'янець-Подільському для навчання школярів рятувальники зібрали предмети, які стали причиною пожеж : праски, розетки і навіть справжню піч. А для малюків проводять заняття в форматі гри, також допомагають розповісти про безпеку мультики про пса Патрона.

Він допомагає саперам, ходить і шукає міни, щоб розмінувати. Він сміливий маленький. Для найменших слухачів є спеціальні костюми та іграшки. Граючись, діти краще запамʼятовують.

Оля, відвідувачка класу безпеки:

Яка робота рятувальників? Вони загашують пожежу і рятують котиків, собачок, будь-кого. При пожежі телефонуйте 101.

Рятувальники створили і перший в Україні безпековий клас для дітей з інклюзивними освітніми вимогами. Зі школярами, які мають вади слуху та зору, працюють за окремою програмою.

Пожежа - це не місце для гри. Автор пісні Влад Погорілець.

Відвідують тренінги ДСНС і чимало дітей з родин вимушених переселенців. Вони не з чуток знають, що таке війна і надзвичайні ситуації. Отож, з ними додатково працюють і психологи.

Альона Мельник, методистка Навчально-методичного центу цивільного захисту Хмельницької ОВА:

В них в очах видно отой весь жах, який вони пережили. Вони діляться своїм життєвим досвідом. Вони хотять всі ці емоції, які пережили, передати. Вони знають, що таке вибухові пристрої, як діяти під час авіанальотів і вони активно це розповідають всім іншим.

Фінансують проєкт і рятувальники, і громади. У навчальних закладах активно підтримують ініціативу, долучаючи до занять і викладачів.

Григорій Станіслав, директор Хмельницького професійного ліцею:

В нас є викладач захисту України, друга людина. І наш медичний працівник. І в нас ще є інженер з охорони праці.

У викладанні беруть участь і правоохоронці, адже головна мета класів безпеки - щоб діти розуміли, як діяти у різних ситуаціях.

Дмитро Стецюк, заступник начальника ГУ ДСНС України у Хмельницькій обл.:

Перший напрямок - це все пов'язано з діяльністю пожежно-рятувальних підрозділів, 2-й напрямок - по наданню першої медичної допомоги і третій - по профілактиці недопущення равопорущень серед учнівської молоді. Тобто, напрямок правоохоронних органів.

Загалом на Хмельниччині працює уже дев'ять безпекових класів ДСНС. За вісім місяців їх відвідали понад 2000 дітей, адже це - вкрай важливо. А надто, коли в країні війна.