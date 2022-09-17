Злочини рф в Ізюмі: у Чехії закликали створити міжнародний трибунал [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
У Чехії заявили про необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування військових злочинів росіян на тлі виявлення братських могил в Ізюмі.
Про це повідомляє глава МЗС Чехії Ян Липавський у Twitter.
За його словами, злочини стосовно мирного населення Ізюма, які чинили російські солдати, "є немислимими та огидними".
"Ми не повинні залишати це без уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців. Я закликаю до якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який переслідуватиме злочин агресії", - наголосив Липавський.
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