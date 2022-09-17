Президент України Володимир Зеленський назвав удари по росіянах у Криму роботою по мілітаризованій інфраструктурі на окупованих територіях.

Про це повідомляє глава української держави в інтерв'ю Reuters.

Журналіст попросив Зеленського уточнити, як саме українські військові атакували окупантів у Криму та за допомогою якоїсь зброї. При цьому він нагадав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив удари по росіянах на півострові.

"Навіть у війні ми використовуємо цивілізовані кроки. Ми не стріляємо по цивільній інфраструктурі, цивільним людям. Ми працюємо по мілітаризованій інфраструктурі окупованої частини нашої держави. Ось що я можу сказати про те, що ви мене запитали", - відповів президент.