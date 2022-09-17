Михайлове чудо 19 вересня: традиції та заборони [ Редагувати ]
19 вересня православні відзначають Михайлове чудо - свято, присвячене чуду, створеному архистратигом Михайлом.
Згідно прикметам, в цей день наступають перші ранкові заморозки. Також прийнято вважати, що якщо верхівки беріз ще зелені, значить зима буде ранньою.
Визначали, якою буде зима, і по листю осики: якщо вони падали на землю лицьовою стороною, то прогнозували холодну і затяжну зиму, а якщо зворотної - зима буде теплою. Якщо в цей день тепла погода, значить осінь буде затяжною.
В Михайлів день прийнято ходити один до одного в гості. Також в цей день прийнято молитися чудотворцеві Михайлу і ставити свічку за здравіє. Зазвичай у Михайла просять щастя, миру в родині і здоров'я.
Що не можна робити в цей день
- В цей день категорично забороняється працювати. За легендою, того, хто в цей день буде працювати, чекають великі неприємності. В крайньому випадку, всі справи радять завершити до обіду.
- Не слід сваритися і лаятися. Вважається, що вся негативна енергія в цей день повертається своєму власникові втричі.
- Не можна викидати залишки їжі. Краще віддати їх бездомним тваринам або людям.
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