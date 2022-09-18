У небі над Київщиною фіксують загадкові обʼєкти

Науковці Головної астрономічної обсерваторії України, яка розташована у Києві, опублікували звіт про непізнані небесні явища над Україною.

Використовуючи спеціально відкалібровані камери на двох метеостанціях у Києві й у селі Винарівка за 120 км від столиці, астрономи спостерігали десятки рухомих обʼєктів, які "не можна визначити як природні явища".

Дослідники розділили зафіксовані НЛО на дві категорії: "космічні" та "фантомні" обʼєкти.

Космічні - це світлові обʼєкти, яскравіші за небо, їм дають імена птахів - "стриж", "сокіл", "орел".

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"Фантомні" - темні, "повністю чорні" обʼєкти завширшки 3-12 метрів. Вони можуть рухатися зі швидкістю до 53 000 км/год. Для порівняння, міжконтинентальна балістична ракета розвиває швидкість до 24 000 км/год.

Деякі НЛО, описані у звіті, можуть бути повʼязані з іноземними військовими технологіями. Згідно зі звітом Управління директора національної розвідки США (ODNI) за 2021 рік, принаймні деякі НЛО можуть бути технологіями, розробленими Китаєм або Росією.

Нагадаємо, NASA скликає науковців для вивчення НЛО.