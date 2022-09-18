Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупований Крим може бути повернутий під контроль України дипломатичним шляхом. Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

Так може статися. Безперечно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. [Але] яке коло осіб обговорюватиме це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати.

Глава держави відповідав на запитання про перспективи повернення Криму Україною з урахуванням того, що на півострові розміщена велика кількість російських військових.

Зеленський наголосив, що Україна "зможе жити спокійно, [тільки] якщо поверне собі всю свою землю".

Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокупувати територію.

У перші тижні війни українська влада допускала пошук "компромісу" з росією у питанні про належність Криму та пропонувала, зокрема, на 15 років відмовитися від військового вирішення питання. Зараз у Києві допускають переговори з москвою лише після повного відходу російських військ з українських територій.