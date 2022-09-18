"Українська правда" на вимогу Григорія Суркіса опублікувала спростування власної недостовірної інформації щодо народного депутата.

Про це повідомив юрист Дмитро Бріф. Бріф інформує, що 01 вересня 2022 року на сайті інтернет-видання "УП" було розміщено публікацію під назвою "ДБР просить про екстрадицію одного з "бійців батальйону Монако".

Наприкінці цієї публікації під заголовком "Передісторія" згадується оприлюднене 17 серпня 2022 р. розслідування "Української правди" під назвою "Батальйон "МОНАКО". УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі", у якому, серед іншого, зазначається, що Григорій Суркіс упродовж майже 6 місяців нібито не брав участі у засіданнях Верховної Ради.

У підсумку офіційного листування юриста з редакцією "УП", надання відповідних документів, які змальовують реальну картину, інтернет-видання змушене було публічно визнати свою помилку і повідомило, що вони оновили публікацію за посиланням та додали текст наступного змісту:

"На адресу нашої редакції надійшло звернення від Григорія Суркіса з доданими документами, які підтверджують, що в період з 23 лютого 2022 року він взяв участь в 14 з 21 засіданнях Верховної Ради України, під час яких проводилась фіксація присутності та поіменне голосування".

Юрист Дмитро Бріф також звертає увагу на те, що у згаданому розслідуванні "Української правди" під назвою "Батальйон "МОНАКО". УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі", оприлюдненому 17 серпня 2022 р., зновутира жуються плітки щодо особи Григорія Суркіса.

Так, з 8-ї хвилини вказаного "розслідування" редакція "УП" вчергове повертається до вже офіційно спростованої раніше новини про нібито вивезення величезної суми готівкових коштів Григорієм Суркісом чи членами його родини, які разом із ним перетинали кордон.

Бріф наводить посилання на цю недостовірну статтю, яку редакція інтернет-видання вже давно дезавуювала.

На його думку цей факт є прикладом неприпустимого ігнорування журналістської етики, оскільки зумисно дезорієнтує глядацьку аудиторію. Юрист акцентує на тому, що зрештою і в цьому епізоді "Українська правда" змушена була спростувати відвертий фейк власного виробництва, опублікувавши наступне:

"Також Григорій Суркіс спростовує інформацію, викладену у розслідуванні "Батальйон "МОНАКО". УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі" щодо можливого вивезення коштів членами родини Суркіс. Документи, які він надіслав стверджують, що жодна особа, яка перетинала кордон разом з Ігорем та Григорієм Суркісами не здійснювала декларування коштів ні на українській, ні на угорській митницях".

Дмитро Бріф вважає загалом поведінку редакції "УП" обурливою і маніпулятивною, адже жодного разу від початку війни її кореспонденти не звернулися до Григорія Суркіса за коментарем щодо опублікованих недостовірних відомостей. Попри той факт, що він переважно знаходиться на території України. Юрист нагадує журналістам про дотримання ЗМІ загальновизнаних міжнародних стандартів, які гарантують право особи на відповідь та на викладення власної альтернативної позиції.