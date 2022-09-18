В Україні створили "гарячу лінію" для російських військових та їх родичів [ Редагувати ]
В Україні створили "гарячу лінію" для російських солдатів та їх родин. Солдати рф зможуть безпечно здатися в полон.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
Зазначається, що в Україні створили державний проєкт "Хочу жить", аби допомогти російським військовим здатися в полон ЗСУ. Росіянам гарантують безпечні умови утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.
Таким чином Україна зможе поповнити обмінний фонд, щоб повернути додому захисників.
В рамках проєкту запустила цілодобову "гарячу лінію" для прийому звернень від російських військових та їхніх родин. Для отримання інформації слід телефонувати за номерами:
- +38 066 580 34 98
- +38 093 119 29 84
Також дізнатися необхідну інформацію можна в Telegram-каналі "Хочу жить".
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