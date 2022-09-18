Скинули 60 снарядів: росія атакувала житлові будинки під Нікополем [ Редагувати ]
У неділю, 18 вересня, російські окупанти атакували Нікопольський район. Дві людини загинули, ще троє отримали поранення.
"Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені…Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
За його словами, росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району - Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів.
"У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція", - додав Резніченко.
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