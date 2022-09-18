У неділю, 18 вересня, російські окупанти атакували Нікопольський район. Дві людини загинули, ще троє отримали поранення.

"Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені…Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

За його словами, росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району - Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів.

"У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція", - додав Резніченко.