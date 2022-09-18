Президент Грузії закликала відповісти правосуддям на звірства росіян в Ізюмі [ Редагувати ]
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що звірства росіян в Ізюмі є військовими злочинами і закликала до правосуддя щодо винних.
Про це повідомляє глава грузинської держави у Twitter .
"Я рішуче засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці військові злочини має стати правосуддя. Україна не впаде і запанує мир. Слава Україні", - написала вона.
I condemn in the strongest terms the atrocities committed by Russia in #Izium. These war crimes must be answered by justice. Ukraine will not fall, and peace will prevail. #SlavaUkraini— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) September 18, 2022
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