10-річний український школяр отримав листа від Єлизавети II: що було в останньому посланні (фото) [ Редагувати ]
Єлизавета II славилася своєю відкритістю та завжди відповідала на листи дітей з України. Незадовго до своєї смерті 96-річна королева Великої Британії з вдячністю відповіла 10-річному школяру з Українки під Києвом, який відправив монарху намальований портрет із вітаннями.
Про це повідомили на Facebook-сторінці міськради Українки "Українська громада".
Максим Геря, учень Академічного ліцею №1, дуже цікавився Єлизаветою II та намагався більше дізнатися про персону британської королеви. Хлопчик багато читав про монарха та малював її.
І ось один із таких портретів вирішив відправити Єлизаветі II особисто, додавши лист-вітання королеві з нагоди 70-річчя її правління.
"24 серпня, зовсім несподівано, напередодні свого дня народження, Максим отримав омріяний лист-відповідь, який збереже на все своє життя. Адже це не тільки пам'ять про сам лист від королеви, а й відтепер - пам'ять про те, що він встиг отримати його від справжньої легенди, яка нещодавно пішла з життя", - йдеться в публікації.
Також показано фото цього листа. Ось що говориться в тесті листа: "Переказую вам свою вдячність за ваше люб'язне послання з нагоди Сімдесятої річниці мого сходження на престол".
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