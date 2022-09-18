Зброя з Китаю до росії: США не спостерігають ознак постачання [ Редагувати ]
Президента США Джо Байден заявив про те, що США не мають фактів, які б свідчили про те, що Китай передає зброю росії. Про це повідомляє CNN.
За словами Байдена, не було "жодних ознак того, що Китай пропонував зброю або інші речі, які росія хотіла для допомоги у війні проти України".
Також президент додав, що у розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном попередив його про наслідки порушень санкцій, введених проти рф.
Я зателефонував президенту Сі. Не для того, щоб погрожувати, просто щоб сказати йому, ми зустрічалися багато разів. Я сказав: "Якщо ви думаєте, що американці та інші продовжуватимуть інвестувати в Китай після порушення санкцій, введених проти росії, я думаю , що ви робите величезну помилку. Але це ваше рішення.
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