Загинули сотні ворожих солдатів: у Сватовому пролунав вибух у "готелі" окупантів [ Редагувати ]
У неділю, 18 вересня, у Сватовому Луганської області у будівлі автостанції, яка була готелем для російських військових, пролунав вибух. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
Загинули сотні ворожих солдатів.
Сьогодні вночі у Сватовому стався вибух у будівлі, де окупанти зробили собі готель. І десь близько 200 солдатів російської армії там загинули.
Також він додав, що росіяни стягують війська до лінії фронту та готуються до оборони, але "склади також вибухають і з боєкомплектом будуть певні проблеми".
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