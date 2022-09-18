У неділю, 18 вересня, у Сватовому Луганської області у будівлі автостанції, яка була готелем для російських військових, пролунав вибух. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

Загинули сотні ворожих солдатів.

Сьогодні вночі у Сватовому стався вибух у будівлі, де окупанти зробили собі готель. І десь близько 200 солдатів російської армії там загинули.

Також він додав, що росіяни стягують війська до лінії фронту та готуються до оборони, але "склади також вибухають і з боєкомплектом будуть певні проблеми".