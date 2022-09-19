Під ранок 19 вересня, у Запоріжжі знову лунають вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

Вночі 19 вересня росіяни вдарили ракетами об'єктами інфраструктури Запоріжжя. Відомо про 8 прильотів. В одному з районів відключилося світло, енергопостачання вже відновлено.