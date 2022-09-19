Картопля та буряки, огірки й помідори. На Дніпропетровщині вийшли на фініш збору урожаю "Садів Перемоги". Лише у Новопокровській громаді були залучені понад три десятки населених пунктів. Городиною засадили кожен клаптик вільної землі. Що з цього вийшло, яким є урожай, та що із ним роблять дивіться далі.

На одному зі шкільних городів кипить робота. Дівчата збирають помідори. Вони уродили щедро - за кілька хвилин ящик наповнений. А вже в їдальні у чотири руки ці томати фасують по банках. Консервують на зиму.

Володимир Захарченко, директор гімназії:

Це все на плечах вчителів. В мене за спиною консервація, яку робили вчителі, збирали технічний персонал. Я скажу, що сам особисто приймав учать у цій роботі.

"Сади перемоги" у Новопокровській громаді, які садили усі - від вчителя і до дирекції. І врожай вбирають гуртом, розповідає голова громади пані Людмила. Каже, навесні засадили кожен вільний клаптик землі, у тому числі й 11 шкільних городів. Вже зібрали сотні кілограмів томатів, огірків та кабачків. Накрутили більше тисячі банок консервації для захисників.

Людмила Муркович, голова Новопокровської селищної ради:

Десь 600 банок огірки, помідори, кабачки, 50 банок варення, салати, 300 літрів томатного соку, заправи до борщів. Якщо брати попередній час, то ми передали до 3 тонн наварів різних.

Щедро уродила і картопля. Її також згодом передадуть військовим та переселенцям. А поки дівчата на кухні готують чергову передачку. Смажені пиріжки вже готові. З печі дістають рогалики.

Поруч за столами з пухкого тіста господині ліплять пиріжки з яблуками, також з урожаю "садів перемоги".

Більше як пів року у шкільній їдальні не припиняє працювати кухня. Тут роблять усе, аби захисники не забували смак домашньої їжі та випічки. До цього долучилися і фермери, господиням дали понад 10 тонн пшениці, яку перемолотили й вийшло п'ять тонн борошна, а ще передали - олії.

Світлана Шова, директорка початкової школи:

Постійно готують випічку смачну, смаколики, консервують різні продукти харчування, тушонку і направляємо ми її для воїнів ЗСУ. Направляємо для ВПО також для територіального центру, де живуть одинокі люди.

Біля плити стоятимуть аж до перемоги, кажуть господині. У найближчих планах - зробити яблучний, айвовий сік і варення.