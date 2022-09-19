Вони встановлені, щоб стримувати російську навалу, але тепер калічать українців. Це про численні залишені блок-пости. Мало не щотижня по всій країні в бетонні блоки влітають неуважні водії. Кілька днів тому в одному з сіл Черкащини в аварії на блок-посту загинув 18 річний юнак.

Чи стала трагедія поштовхом прибрати укріплення з проїжджих частин, дізнавався Стас Кухарчук.

Фронт посунувся, але небезпека на українських дорогах лишилась. Десятки чи не сотні покинутих і непрацюючих блокпостів щодня чатують на неуважних водіїв по всій країні. 12 вересня на Черкащині такий блокпост забрав життя 18-річного хлопця. Вночі на шаленій швидкості він його просто не помітив.

Станіслав Кухарук, кореспондент:

Ось попереду нас блокпост, він вже давно не працює, там нікого немає власне. Як і попереджувальних знаків, які б попереджали водіїв про наближення до ось такої перешкоди. Вдень блокпост видно чудово. А от що водіям робити вночі, коли нічого не видно, або в дощ - ну тут просто не зрозуміло.

Повз цей покинутий блокпост пан Василь проїжджає щодня. Тому знає, де вночі скинути швидкість. Чоловік впевнений, поки триває війна, подібні споруди, хай і непрацюючі потрібні … але б позначити їх не завадило.

Василь, водій:

Єсть освітлення світловідбиваючі знаки - його видно за 200-300 метрів, звичайні світловідбивні знаки.

Офіційно з березня тільки по черкаській області подібних блокпостів було облаштовано понад сотню. На вересень з них працює лише 15 - решта закинуті.

Офіційна статистика констатує - на закинутих блокпостах по області вже стались 11 аварій. Деякі з тяжкими наслідками.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Ну на Черкащині один раз у дві, в півтори неділі, раз в неділю …бувають вони, на жаль, бувають. Ну ось передостанній раз по-моєму в Жашківському районі у нас було два тяжких пацієнти. Я спілкувався з колегами й така ситуація майже по всій Україні.

У серпні на швидкісних ділянках недіючі блокпости поступово почали прибирати з проїжджих частин. Щоправда, більшість з них - не демонтують, а переміщують на узбіччя.

Голова черкаської обласної військової адміністрації вважає це правильним. У країні війна і блокпости ще можуть знадобитись. Хоча і перешкоджати рухові транспорту - вони не мають, тим паче, що розпорядження перенести їх - було ще в серпні.

Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації:

Ми маємо бути в готовності до використання таких блокпостів, але це не значить, що вони мають перебувати на самих проїжджих частинах. Рішення буде виконано і виконується, зараз додатково, після цього інциденту мною видано окреме розпорядження - доповісти …в якому випадку вони були не виконані й чому.

Незабаром недіючі пости мають прибрати з проїжджих частин, допоки ж у військовій адміністрації просять водіїв бути більш уважними.