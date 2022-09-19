Американські збройні сили захищатимуть Тайвань у разі повномасштабного нападу Китаю. Про це заявив президент США Джо Байден, відповідаючи на питання CBS.

Так, якщо насправді буде безпрецедентний напад.

Журналіст уточнив у Байдена, чи має на увазі, що, на відміну від України, американські військові захищатимуть острів. Глава Білого дому відповів ствердно.

Тайванське питання загострилося на тлі візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на острів, який Китай вважає своєю територією.

Пекін запровадив санкції проти Пелосі та її родичів і зупинив співпрацю зі США з низки питань. КНР вважає візити офіційних делегацій різних країн на Тайвань порушенням свого суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, що Байден в інтерв'ю CBS заявив, що США і надалі підтримуватимуть Україну для відбиття російської агресії.