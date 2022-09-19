Українські військові очистили від російських солдатів та взяли під свій контроль селище Білогорівка, Луганської області.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

За його словами, раніше Білогорівка переходила з-під контролю українських військ до росіян.

"Але на сьогоднішній день зачищена і повністю під контролем українських Збройних сил", - наголосив Гайдай.