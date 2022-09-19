Колаборанти виїжджають з Луганської області до росії: у Генштабі розкрили деталі [ Редагувати ]
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Мешканці Луганської області, які допомагали окупантам, почали виїжджати до росії. З собою вони вивозять документи, що підтверджують їхню співпрацю з ворогом.
Про це повідомляє Генштаб.
За даними Генштабу, на територію рф виїжджають колаборанти та місцеві жителі Білокуракинського та Троїцького районів Луганської області, які активно допомагали російським загарбникам.
"З собою вони намагаються вивезти документи, що підтверджують їхню протиправну діяльність у складі самопроголошених органів влади", - зазначають у Генштабі.
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