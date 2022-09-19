"Бігли пішки": бойовик "ЛДНР" розповів про відступ з Харківської області [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Бойовики з так званих "ЛНР" та "ДНР" були змушені відступати з Харківської області пішки. Хоча окупаційне командування заявляло про вивезення загарбників з їхніх позицій.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Загарбник у перехопленій розмові з дівчиною обговорював перебіг відступу окупантів: "- Ти не уявляєш, що там було... - Вони пішки бігли? - Так".
При цьому дівчина зазначила, що командування заявляло про вивезення солдатів з позицій.
Вона також розповіла, що для близьких окупантів створили чат з командуванням, у якому можна ставити їм запитання.
Окрім цього, загарбник висловив розчарування щодо стану їхньої війської техніки.
"Я подивився, що таке техніка, і що з нею трапляється", - сказав він.
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