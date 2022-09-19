Бойовики з так званих "ЛНР" та "ДНР" були змушені відступати з Харківської області пішки. Хоча окупаційне командування заявляло про вивезення загарбників з їхніх позицій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Загарбник у перехопленій розмові з дівчиною обговорював перебіг відступу окупантів: "- Ти не уявляєш, що там було... - Вони пішки бігли? - Так".

При цьому дівчина зазначила, що командування заявляло про вивезення солдатів з позицій.

Вона також розповіла, що для близьких окупантів створили чат з командуванням, у якому можна ставити їм запитання.

Окрім цього, загарбник висловив розчарування щодо стану їхньої війської техніки.

"Я подивився, що таке техніка, і що з нею трапляється", - сказав він.