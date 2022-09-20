У лісосмузі поблизу села Мироцьке Київської області на покинутих позиціях російської армії знайшли тіла двох закатованих чоловіків. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Зав’язали очі, мучили, стратили. Тіла двох закатованих окупантами чоловіків знайшли на позиціях армії росії. Представники місцевої ДФТГ перевіряли ліс та виявили останки загиблих. Захоронення знаходилось у лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київщини, де попередньо ми знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних.

В одній з ям, поруч із бліндажами загарбників, знаходилося тіло чоловіка зі зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору.

Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці знаходилася золота обручка.

Поліція Київщини працює над встановленням осіб вбитих загарбниками громадян.

Нагадаємо, у лісі поблизу Ізюма знайшли масове поховання з півтисячею могил.