"Йдеться про сотні": у лісі поблизу Ізюму знайшли масове поховання (фото) [ Редагувати ]
У лісі поблизу Ізюма на Харківщині знайшли масове поховання. Про це повідомило "Настоящее время" і опублікувало фотографії масового поховання.
Видання стверджує, що фотографії зроблені сьогодні, 15 вересня, знімки зробили українські журналісти.
Некоторые захоронения с крестами, на них – надписи. Где-то даже есть венки. Где-то нет ничего, только могила. Надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412".
Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко підтвердив справжність знімків і працює на цьому цвинтарі. За його словами, йдеться про сотні загиблих.
Коли були обстріли, коли вони захоплювали Ізюм, вони дуже обстрілювали місто, і люди помирали прямо на вулицях. Ритуальні служби не знали, що це за люди, але вони їх брали та ховали на цьому цвинтарі.
Ті хрести, які стоять на цих могилах, це робилося нашвидкуруч... І ці могили - там лише номери. Десь прізвища, десь їх немає, але більшість - це номери.
Але є там і прізвища, а ще там є вінки, і дата загибелі там також є на деяких. Більшість, я думаю, загинули під обстрілами, ми за датами це вже зрозуміли: люди загинули, коли вони били з артилерії містом. Йдеться про сотні...
Нагадаємо, що у Міноборони заявили, що руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі Харківської області, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами.
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