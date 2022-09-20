Закарпатські бійці на Сумщині свою варту ні на мить не полишають.

Ворог продовжує гатити по Сумщині. Щодня там десятки прильотів. Працює ворожа артилерія та міномети. Місцеві побоюються повторного вторгнення. Та поки наша розвідка заспокоює - ознак, що росіяни знову підуть на Сумщину - немає. Та й кордон регіону - під надійною охороною. У сумських лісах окопалися бійці тероборони. Вони кажуть - готові відправити на концерт Кобзона рашистів, якщо ті ризикнуть перейти межу. А щоб вороги менше бачили наші позиції - знищують їх хвалені пости спостереження "Гренадери". Як це роблять - дивіться у нашому сюжеті.

Глибока вирва від розриву арт-снаряду просто посеред траси. Це дорога до кордону з росією і звідси до найближчих позицій ворога менше десяти кілометрів.

Це Сумщина. І хоча звідси окупанти потікали ще в березні, обстріли регіону не припиняються дотепер.

Михайло, житель прикордонного села:

Обстріли почалися після того, як відступили з-під Києва, Чернігова, Сумської області, тоді началися обстріли. Тут видно було і залітали самольоти. Залітали в Шостку - обстрілювали. Буду постоянно обстрілювали, Глухів.

Місцеві жителі покидати свої домівки не хочуть.

Марина, жителька прикордонного села:

Хата дрижить і окна. Правда, нам нічо сюди не падало, але волни йшли хароші. Подивилися на небо, а там таке ся робить. Там такі ракети. Такі не придумаєш чи воно на нас падає, чи воно таке ся робить у небові. Такі рисинки, шо видно шо ракети летять, але там такі зігзаги разні.

А це вже позиції наших військових. Тут окопалися бійці Закарпатської бригади тероборони. Вони спільно з іншими підрозділами боронять Сумщину.

Позивний "Щука", військовослужбовець Закарпатської тероборони:

Противник намагається тримати всю лінію фронту в тонусі і кожен день Сумщина підлягає обстрілам. І мінометними, і РСЗО обстрілами. Противник не дає нам розслабитися.

Військові риють окопи, будують бліндажі та постійно тренуються, якщо окупанти раптом знову наважаться перейти кордон.

Позивний "Рекс", військовослужбовець Закарпатської тероборони:

Воїни мають бути завжди готові до того, що ворог прийде - завтра, післязавтра. Військова техніка вона буде йти по дорогах, а піхота та Сили спеціальних операцій російські - вони будуть йти через ліси, через болота, вони будуть заходити нам в тил. Тому ми завжди готуємось.

Усе замасковане серед лісу так, щоб ворог не міг розгледіти наших позицій з повітря.

Петро, військовослужбовець Закарпатської тероборони:

Літають БПЛА, дрони, в основному розвідують цілі, які напрямки можуть бути вільні для них. Літають кажду ніч. І не по одній навіть.

А це вже наші аерозвідники здіймають в небо свою "пташку". Бійці з позивними "Більбо" та "Елвіс" - очі закарпатської тероборони.

Наша задача - от хитро працювати, як завжди працює розвідка.

Аерозвідникам нещодавно вдалося виявити ворожі розвідувальні системи "Гренадер".

Позивні "Елвіс" та "Більбо", аерозвідники Закарпатської тероборони:

Система "Гренадер" - це комплекс для спостереження за державним кордоном, в якого є і звичайні камери спостережаня, і тепловізійні камери спостереження, і також є радіолокаційні системи виявлення. Бачать глибоко, бачать багато. Ми виявили декілька таких об'єктів, це не секрет, вони є.

Ці системи, кажуть військові, допомагали ворогу коригувати обстріли української території, тож їх вирішили знищити. Операцію ретельно спланували. Поки одна група бійців відволікала противника, інша - працювала по цілях.

Розвідка підтвердила - російський "Гренадар" осліп назавжди. Тож тепер на Сумщині ворог бачить куди менше, ніж раніше.

Позивний "Йосі", мінометник Закарпатської тероборони:

Камери всі були повністю знищені, панелі були знищені дуже добре, ця штука, яка стояла з боку, тобто саме панель управління також була знищена. Ми відпрацювали максимально швидко і відповідно максимально швидко була атвєтка по нас. По нам працював 110 міномет, я думаю, що в них там стояла контрбатарея, яка засікла виходи і по нас уже працювала. Але ми на той час уже щасливо їхали додому.

А вдома на своїх позиціях можна й трохи перепочити під українські пісні.

Це Мирослав Кувалдін - лідер гурту The Вйо. Нині він боєць закарпатської тероборони. Для своїх побратимів музикант влаштовує концерти просто на бойових позиціях.

Україна, переконаний Мирослав, має перемогти не лише на полі бою, а й на культурному фронті. Бо ж мову, літературу, віру і навіть музику ворог уже давно використовує як зброю. І цю битву також потрібно виграти.

Мирослав Кувалдін, військовослужбовець Закарпатської тероборони, музикант:

У 14-му році мені здавалося, що дуже не вистачає українських пісень. Саме коли біля багаття збиралися бійці, то якогось там Цоя починали грати. Зараз, за 8 років, уже все це зникає, достатньо репертуару, багато хороших пісень написали, і треба їх ще більше писати.

Закарпатські бійці на Сумщині свою варту ні на мить не полишають. Несуть службу цілодобово. Бо ворог, кажуть - підступний. "Юта" - командир вогневого взводу. На війні ще з 2014-го. За ці роки тактику росіян вивчив добре.

Позивний "Юта", командир підрозділу Закарпатської тероборони:

Ворог веде таку війну, в основному артилерія та сліпа бомбежка. Зверху. Вони мають якісь координати і начинають туди насипать. Тобто війна ведеться безтолкова, яка з 41 - 45 років нічого не поміняли.

В цих районах - важливі мости та переправи. Всі вони заміновані та перебувають під вогневим контролем української армії. Ворог, кажуть військові, тут вже не пройде.

Позивний "Юта", командир підрозділу Закарпатської тероборони:

У нас є насіння і ви бачите, які соняшникові поля в нас, як гарно вродили. Що може їх чакати? Тільки глина, смерть.

Воїни закарпатської тероборони запевняють - у сумських лісах окопалися надійно і готові будь-якої миті дати відсіч окупантам. Від цього і місцевим жити тут стає спокійніше.