Зброя, перевірена часом! Гармату М-46 почали виготовляти ще у середині минулого століття. Проте завдяки далекобійності та ефективності вона й досі є на озброєнні армій багатьох країн світу. Віднедавна її застосовують проти російських загарбників і наші захисники. І вони вже мають чим похвалилися! У сюжеті, створеному спільно з нашими колегами з Військового телебачення, лише про деякі успіхи, на перший погляд, громіздкої та неповороткої гармати.

Юрій Стоянський, воєнний кореспондент:

У 1950-х роках М-46 була найдалекобійнішою гарматою радянської армії, за тих вона влучала цілі на 27 км та десятиліттями залишалася на озброєнні. Сьогодні в умілих руках українських військових гармата нищить росіян на відстані до 37 кілометрів.

130-міліметрова причіпна гармата швидко зарекомендувала себе як ефективний засіб знищення артилерії та живої сили противника. Наші захисники згадують, як нещодавно їхньою ціллю стала російська самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона".

Влад, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони хвастались цею Ноною на весь світ. А тут якась гармата 50 років нічого від неї не залишила.

Маючи координати ворога, наші артилеристи за лічені секунди наводять гармату на ціль.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Барабан, там є такий приціл барабан, я його викручую виставляю скільки мені дають, потім є рівень. Також рівень я виставляю і кутомір. Також є точка наведення. Навівся, вивів бульки і я можу стріляти.

М-46 здатна працювати з темпом стрільби - до 6-ти пострілів за хвилину. За підручниками, екіпаж гармати - 8 чоловік. Утім наші бійці дають гарматі раду й учотирьох.