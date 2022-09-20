Пошкоджені будинки, магазини, аптеки та кіоски. Жителі міста Нова Одеса на Миколаївщині прибирають наслідки рашистського ракетного удару. Збитки - суттєві, та головне, що всі залишилися живі. На місці "прильоту" побувала наша знімальна група. Подробиці - у сюжеті.

Сергій показує "подарунок" від російських терористів, який знайшов у своєму магазині. Чоловік прийшов зранку на роботу, а працювати - ніяк.

Сергій, власник магазину:

У нас вибиті в зданії 22 вікна. Повивозили стекла. Сейчас заливаємо фанерой. Там ракетой ударило от сюда метров 100. В гараж. Вон, звідси видно. Цілий дом, кришу і гараж. Все розбомбили. І магазинчики там всі розтрощило.

Тиха Нова Одеса вперше стала мішенню для рашистів. Ворог ударив у центр, де зазвичай людно. Пані Анна працює неподалік від епіцентру вибуху. Жінка, як і більшість містян, збентежена, проте радіє, що минулося без жертв.

Анна Мунтян, керуюча магазином:

Добре, що це произошло зранку, вночі, коли ще нікого не було. Тільки я не можу чому? Тут не має ні військових об'єктів, нічого взагалі, і зараз великий ажіотаж. Всі в паніці, всі метушаться.

Одна з ворожих ракет поцілила прямісінько у будинок пана Олега. Каже: щастя, що вдома нікого не було. Але й лихо, бо жити тепер ніде.

Олег, місцевий житель:

Епіцентр вибуху був тут. Сюди прилетіла ракета. Тут був двоповерховий будинок - тепер його немає. Тут ще був гараж - його не має. Тут ще був будинок. Ви бачите, що відбулося. Тут абсолютно гражданський об'єкт, військових тут взагалі немає.

Будинок від вибуху загорівся, вогонь перекинувся на споруди поряд. Світлана у розпачі, бо втратила дві свої крамниці.

Світлана, власниця магазинів:

Розлетілося все. Тут пожар був. Тушили. Два магазини горіли мої. Ну не осталося нічого. Це просто ужас. І тепер просто його немає. Нічого немає. Воно не подлежит ремонту. Воно тепер всьо просто виноситься. Ви самі бачите. Кучи, просто все виноситься.

Дотепер в Новій Одесі було відносно спокійно, сюди приїжджали люди з "гарячих" міст. Проте нині зрозуміло - безпечних місць немає, доки ворог закидає українців ракетами.