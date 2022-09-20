171 тварину евакуюювали до Львова із Запоріжжя, адже там надто небезпечно та не було належного догляду. Підготовка до переїзду була важкою и тривала 12 годин, а деяким тваринам перед мандрівкою довелося навіть колоти заспокійливі препарати. Поселили рогатих, хвостатих, пухнастих та пернатих біженців в "Домівці врятованих тварин". Як вони освоюються на новому місці бачила Вікторія Балицька.

Це містечко із тимчасовими "помешканнями" для тварин та птахів-переселенців. Більшість поки звикають до нового місця. Вʼєтнамські поросята легко перенесли дорогу із Запоріжжя до Львова, і малятам кортить спілкуватися. Але вони ще надто лякливі.

Поні Димок починає знову довіряти людям. Спершу через пережитий страх коник був агресивним.

Анастасія Мунтянова, доглядачка тварин:

Там на місці, коли хлопці зайшли до нього в загін, то він ставав одразу задньою частиною, ніби як хотів бити. Тут його поведінка вже змінилася, він дає гладитись. Єдине, що він просто зараз їсть.

Димка ще мають відгодувати та причепурити.

Анастасія Мунтянова, доглядачка тварин:

Він потребує ще певних маніпуляцій. Як мінімум Коваля. Потім буде зараз вичесано, йому хвостик ще треба трошки підстригти, він має на гриби якісь косички. Треба так само вичистити.

Лама ніяк не хотіла покидити звіринець у Запоріжжі. На кадрах із евакуації видно, як тварина впирається.

Орест Залипський, керівник "Домівки врятованих тварин":

Ми загалом з пакували, якщо можна так сказати, зоопарк 12 годин. Не всі тварини виявилися такими контактними. Тому ми мусили кликати ветеринарів, мусили седувати і в такому вже стані забирати їх звідти.

Зараз тварина вже спокійна і доброзичлива.

Анастасія Мунтянова, доглядачка тварин:

Лами можуть плюватися. Але наша лама дуже чемна, вона не плюється. Принаймні ще такого не було. Він дуже любить цьомитись, а не плюватись. Він і обнімається і цьомається. Він дуже любить чухатись. Та, та хлопчику?

А камерунські вівці люблять пустувати. І роги використовують за призначенням.

Вольєри для тварин зробили тимчасові, нашвидкуруч. Згодом їх замінять на якісніші та надійні.

Анастасія Мунтянова, доглядачка тварин:

Тут вони мають все необхідне, так сказати мінімум, і сіно ддається, і трава і листячко, бачимо гілки , пеньок щоб вони мали о що роги почистити. Ну і дашок на випадок дощу.

У запорізькому звіринці тварини через звуки вибухів постійно стресували. Тут, посеред лісової тиші, вони стають врівноваженими та спокійними.

А ще тварини мають хороший апетит, що свідчить про їхнє добре здоровʼя.

Загалом із Запоріжжя до Львова евакуювали 171 тварину. Щоб і надалі належно їх утримувати, "Домівка врятованих тварин" потребує фінансової допомоги.