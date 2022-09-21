Окупанти завдали удару по Кураховому на Донбасі: 12 людей поранено [ Редагувати ]
Вночі проти середи, 21 вересня, окупанти вдарили по будинку в місті Курахове Донецької області. Про це повідомляє голова Telegram-каналу голови Донецької ОВА Павло Кириленко.
Поранено 12 людей, серед них діти.
У Покровському районі вночі росіяни завдали ракетного удару по Кураховому - влучили у будинок. За попередньою інформацією, поранено 12 людей, у т.ч. 2 дитини. Ще 1 людина може бути під завалами. ДСНС продовжує рятувальну операцію.
За його словами, росіяни продовжують стріляти по всій лінії фронту на Донеччині - від межі з Запорізькою областю до межі з Луганською.
У Волноваському районі під обстріли потрапили села Вільне Поле Бурлацьке та Новоукраїнка. В останньому снаряд влучив на подвір’я одного з будинків - інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюємо.
Також всю ніч росіяни вели обстріл Костянтинівської громади - без постраждалих, а в Бахмутському районі Бахмут та Сіверськ зазнали авіаударів.
У Бахмуті зруйновано футбольний майданчик, у Сіверську наслідки встановлюємо. На ранок Торецьк потрапив під артобстріл - пошкоджено адміністративну будівлю. Ніхто з цивільних не постраждав.
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