Вночі проти середи, 21 вересня, окупанти вдарили по будинку в місті Курахове Донецької області. Про це повідомляє голова Telegram-каналу голови Донецької ОВА Павло Кириленко.

Поранено 12 людей, серед них діти.

У Покровському районі вночі росіяни завдали ракетного удару по Кураховому - влучили у будинок. За попередньою інформацією, поранено 12 людей, у т.ч. 2 дитини. Ще 1 людина може бути під завалами. ДСНС продовжує рятувальну операцію.

За його словами, росіяни продовжують стріляти по всій лінії фронту на Донеччині - від межі з Запорізькою областю до межі з Луганською.

У Волноваському районі під обстріли потрапили села Вільне Поле Бурлацьке та Новоукраїнка. В останньому снаряд влучив на подвір’я одного з будинків - інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюємо.

Також всю ніч росіяни вели обстріл Костянтинівської громади - без постраждалих, а в Бахмутському районі Бахмут та Сіверськ зазнали авіаударів.