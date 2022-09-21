У росії почалися протести проти мобілізації (відео) [ Редагувати ]
У російських містах відбуваються акції проти оголошеної путіним мобілізації. Демонстрації відбуваються у Москві, Санкт-Петербурзі, Пермі, Новосибірську, Томську, Єкатеринбурзі, Іркутську, Красноярську. В Улан-Уде мітинг уже закінчився.
Акції нечисленні. Місцями силовиків більше за самих мітингувальників. Силовики затримують людей, незалежно від статі.
У Єкатеринбурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 40 осіб. Поліція також затримала учасників акцій у Томську, Іркутську, Красноярську, Новосибірську, Уфі та інших містах.
У Санкт-Петербурзі на Палацовій площі ще до появи мітингувальників поліція підігнала автозаки та велику кількість співробітників. За даними ОВД-Инфо на 18:00 за київським часом затримали 46 осіб.
У Москві прокуратура міста випустила заяву про те, що заплановані мітинги не законні, а участь у них передбачає адміністративне та кримінальне покарання.
Нагадаємо, мер окупованого Мелітополя закликав чоловіків тікати з міста через російську мобілізацію.
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