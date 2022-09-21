У російських містах відбуваються акції проти оголошеної путіним мобілізації. Демонстрації відбуваються у Москві, Санкт-Петербурзі, Пермі, Новосибірську, Томську, Єкатеринбурзі, Іркутську, Красноярську. В Улан-Уде мітинг уже закінчився.

Акції нечисленні. Місцями силовиків більше за самих мітингувальників. Силовики затримують людей, незалежно від статі.

У Єкатеринбурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 40 осіб. Поліція також затримала учасників акцій у Томську, Іркутську, Красноярську, Новосибірську, Уфі та інших містах.

У Санкт-Петербурзі на Палацовій площі ще до появи мітингувальників поліція підігнала автозаки та велику кількість співробітників. За даними ОВД-Инфо на 18:00 за київським часом затримали 46 осіб.

У Москві прокуратура міста випустила заяву про те, що заплановані мітинги не законні, а участь у них передбачає адміністративне та кримінальне покарання.

Нагадаємо, мер окупованого Мелітополя закликав чоловіків тікати з міста через російську мобілізацію.