Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку виїхати з міста через оголошення часткової мобілізації володимиром путіним.

Закликаємо чоловіків призовного віку негайно покинути Мелітополь!‼️ Кремлівським диктатором підписаний Указ про оголошення мобілізації! На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть найбільш жорсткі заходи! За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання!

Федоров попереджає, що згідно з новим указом місцевого гауляйтера, з 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області дозволено лише на підставі спецперепустки. Окупанти будуть "випускати" чоловіків тільки на фронт.

Нагадаємо, вранці 21 вересня путін оголосив про часткову мобілізацію в росії та заявив, що підтримує псевдореферендуми на окупованих територіях. І пригрозив застосовувати ядерну зброю у разі загроз територіальній цілісності рф.