Мер Мелітополя закликав чоловіків тікати з міста через російську мобілізацію [ Редагувати ]
Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку виїхати з міста через оголошення часткової мобілізації володимиром путіним.
Закликаємо чоловіків призовного віку негайно покинути Мелітополь!‼️ Кремлівським диктатором підписаний Указ про оголошення мобілізації!
На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть найбільш жорсткі заходи! За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання!
Федоров попереджає, що згідно з новим указом місцевого гауляйтера, з 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області дозволено лише на підставі спецперепустки. Окупанти будуть "випускати" чоловіків тільки на фронт.
Нагадаємо, вранці 21 вересня путін оголосив про часткову мобілізацію в росії та заявив, що підтримує псевдореферендуми на окупованих територіях. І пригрозив застосовувати ядерну зброю у разі загроз територіальній цілісності рф.
по темі
У російських містах відбуваються акції проти оголошеної путіним мобілізації. Демонстрації відбуваються у Москві, Санкт-Петербурзі, Пермі, Новосибірську, Томську, Єкатеринбурзі, Іркутську, Красноярську. Акції нечисленні. Місцями силовиків більше за самих мітингувальників. Силовики затримують людей, незалежно від статі
Президент США назвав дії росії в Україні "безсоромним порушенням основних принципів статуту ООН". І запевнив, що країни Заходу продовжать демонструвати солідарність з Україною та протистояти вторгненню росії
Після звернення президента росії володимира путіна, під час якого він оголосив часткову мобілізацію, росіяни масово розкупили квитки до інших країн
Латвія з метою безпеки не видаватиме гуманітарні чи інші види віз громадянам росії, які ухиляються від мобілізації
Оголошення часткової мобілізації в рф на її 210-й день війни проти України показує, як у москви "все йде за планом"