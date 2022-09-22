Мінус 400 окупантів: Генштаб назвав нові втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські захисники минулої доби ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії становили 55 510 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральный штаб ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 22 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 55510 (+400) осіб ліквідовано;
- танків - 2236 (+9);
- бойових броньованих машин - 4776 (+28);
- артилерійських систем - 1341 (+1);
- РСЗВ - 318 (+0);
- кошти ППО - 169 (+1);
- літаків - 253 (+0);
- вертольотів - 218 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 941 (+9);
- крилаті ракети - 240 (+1);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3630 (+20);
- спеціальної техніки - 125 (+0).
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