Чи вплине мобілізація у рф на фронт? Чи зможе змінити розклад сил і яких подальших кроків слід чекати від рф - про це наша Світлана Чернецька поговорила із військовими експертами у Лондоні.

Для експертів двох найвпливовіших дослідницьких інститутів Британії - оборонного Rusi та міжнародних відносин Chatham House - оголошення мобілізації у рф не стало несподіванкою. Нестача російських вояків на фронті була очевидною ще кілька місяців тому. І лише підтвердилася під час контрнаступу на Харківському напрямку. Кремлю не вдалося розв'язати проблему заманюванням добровольців та найманців. Тож наступним логічним кроком для будь-якого війська було примусове скликання до армії резервістів. Щоправда, аналітики наполягають, у випадку росії - це радше крок відчаю, ніж реальний шанс змінити розклад сил на фронті. Насамперед тому, що мобілізацію оголосили надто пізно. Сили окупанта вже втратили ініціативу на полі бою. Щоб підготувати нових солдатів та офіцерів зазвичай потрібно від 4 до 6 місяців, навіть якщо в них є певний військовий досвід. Зараз найбільша потреба в професійних піхотинцях та людях, які могли б управляти складною технікою. Саме вони зазвичай на передніх лініях нападу, а отже серед них найбільше жертв.

Джастін Бронк, аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Rusi:

Щоби натренувати цих нових мобілізованих, до стану, коли вони стануть корисними, це не просто займе місяці, але й більшість інструкторів та офіцерів, яким би доручили завдання створити нові підрозділи - або були вбиті, або застрягли в Україні і їх не можуть відправити на ротацію. У росії зараз немає достатніх тренувальних можливостей для того, щоби швидко використати цих нових людей. Отже, це напевно займе навіть довше, ніж традиційних 4-6 місяців. Насправді росії потрібна була мобілізація пів року тому.

Тож дуже ймовірно, що далеко не всім новобранцям пощастить потрапити на тренування перед виправлянням на фронт. Бо латати дірки в обороні потрібно було ще вчора. А отже мобілізовані просто стануть гарматним м'ясом, а отже, доведеться знову роздавати повістки. Аналітик Джастін Бронк каже, саме для цього окуповану частину України й збираються приєднати до росії - щоби забезпечити приплив бойової сили. І наступні на черзі, як би це не заперечував путін - солдати строкової служби.

Джастін Бронк, аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Rusi:

Це дозволить легально використовувати строковиків. Бо ж за російським законом - строковики поза воєнним станом не можуть використовуватися поза російською територією, їх не можна використовувати для заморських операцій. Отже, змінюючи легальний статус цих окупованих територій і приєднуючи їх до росії, це дозволить легально використовувати строковиків. Тож це доволі визначальний крок.

З іншого боку, наполягає Джастін, не слід забувати, що мобілізація аж ніяк не вирішить інші величезні проблеми російського війська. Насамперед - це неспроможність встановити повітряну перевагу в Україні та неефективність повітряної підтримки наземних сил. Іще один головний біль - це брак точних далекобійних боєприпасів, зокрема, крилатих та балістичних ракет. 60% стратегічного запасу вже витрачено. А решту приберігатимуть на випадок війни з НАТО.

Кір Джайлз, експерт з питань безпеки королівського інституту міжнародних відносин Chatham House:

Нічого з цих оголошених заходів мобілізації не матиме значення на фронті, але це свого роду визнання, що росія не може виграти на полі бою. Що вона провалила свої військові цілі й мусить шукати нові шляхи виграшу. І як і багато разів до цього - шукає шляхи виграшу поза Україною, ми вже бачили блокування експорту зерна, енергетичний шантаж та залякування зростанням вартості життя, це знову гра на страхах західних лідерів, коли підіймаються питання ядерного шантажу. Але навіть тут є розуміння, що це вже було надто часто, коли путін каже, що це не блеф, то це визнання того, що він блефував усі попередні рази. Це попахує відчаєм.

Якщо рф справді почне тренувати новобранців, то результати цієї мобілізації ми побачимо лише навесні. Тоді й стане зрозуміло, чи було в що вдягнути, яку зброю і який транспорт дати цим сотням тисяч людей. За найскромнішими підрахунками західної розвідки, від початку війни москва вже залучила до бойових дій близько 250 тисяч людей.