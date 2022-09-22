Окупанти не випускають чоловіків у бік Запоріжжя [ Редагувати ]
У четвер, 22 вересня, окупати перестали випускати чоловіків 18-35 років у бік Запоріжжя на блокпосту у Василівці.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
На сьогоднішній день є підтверджена інформація, що у Василівці не пропускають до виїзду у бік Запоріжжя чоловіків призовного віку від 18 до 35 років. Тому ще раз звертаюся до всіх насамперед до чоловіків залишити окуповану територію.
Федоров закликав негайно залишити окуповану територію маршрутом "Крим - Грузія".
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