Концтабір - під залізним куполом. Росія стає країною-вигнанницею в усьому цивілізованому світі. Для росіян закриті небо й кордони багатьох європейських держав. Посадовців країни-агресора не захотіли бачити у Великій Британії на церемонії прощання з королевою, спортсменів - на Бостонському марафоні.

Зашморг довкола росії затягується все дужче і дужче. І якщо раніше "за паребриком" казали, що їм байдуже. То зараз риторика змінюється. Чому ж патріотам кремля не сидиться у болотах і чому вони скиглять через, мовляв, несправедливе ставлення до них? Ніна Коломієць проаналізувала тему.

Заткнитесь, понятно! "слава россии" говорят! Мотайте, быстро мотайте отсюда! Езжайте в свою гнилую россию! Оккупанты! Никому вы не нужны, ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии!

Ось так - із презирством - у Грузії вигнали з громадського транспорту представників імперської нації. Жителі країни вбивць і мародерів, які давно вже є небажаними гостями, - що довше триває війна в Україні, то більше викликають огиду в усьому цивілізованому світі.

Отказано всем пятерым в визе, они просто ни на сколько ее не дали. А хотите узнать причину? Им кажется, что мы там останемся! Вот так. То есть я со своей семьей не могу съездить в гости к маме, по мнению консулов в Германии.

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди - вже припинили видавати туристичні візи росіянам. А нещодавно Рада ЄС призупинила спрощений візовий режим із рф. Тепер росіяни, які хочуть до Європи, мають зібрати чималий пакет документів, потім зачекати майже пів року та сплатити збільшений грошовий збір. Утім навіть віза в руках не гарантує вихідцю з країни-агресора, що кордон таки вдасться перетнути.

Жозеп Боррель, глава дипломатії Європейського Союзу:

Те, що росіянин має візу, не означає, що він має право на в'їзд до тієї чи іншої країни. Може так статися, що людину не пропустять навіть із візою. Наприклад, у США, маючи візу, ви можете отримати відмову на в'їзд із тієї чи іншої причини. Те саме стосується і Європи.

Вже з найближчого понеділка свої кордони для росіян - навіть із Шенгенськими візами на руках - закрили Естонія, Латвія, Литва і Польща. Втім у кремлі продовжують годувати адептів "русского мира" черговими нісенітницями, мовляв, так навіть краще!

Ничего мы не потеряли. И ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение - укрепление нашего суверенитета. И это неизбежный результат того, что сейчас происходит.

Російських учених не знайти на багатьох міжнародних конференціях, спортсменів - не приймають на змаганнях світового рівня. Адже російський триколор став символом кривавого злочину країни-терориста.

Сергій Карякін, російський гонщик:

Они не отказывают нам в участии, но заставляют подписать письмо, иначе не допустят нас до старта - что мы не поддерживаем политику нашего государства, не поддерживаем президента, не поддерживаем специальную военную операцию. Ну, по факту уже заставили отказаться от флага, от гимна, от триколора.

Російський гонщик Сергій Карякін скаржиться, що тепер його участь у цьогорічному ралі у Саудівській Аравії - по суті неможлива. Як і в більшості інших міжнародних спортивних змаганнях. Максимум, на що можуть розраховувати російські спортсмени - змагатися між собою на нікому не відомих спартакіадах.

Олег Матицін, міністр спорту рф:

Мы мощная российская спортивная держава. Я думаю, многие страны нам будут завидовать. Такого масштаба ни одна другая страна, кроме Китая и россии, не проводит. Это наш ответ международному спорту.

Стелла Захарова, олімпійська чемпіонка, президент Української федерації гімнастики:

Для спортсмена, конечно, это перечеркнутая карьера в спорте и без такого звания, как чемпион мира, чемпион Европы или чемпион Олимпийских игр - это уже все, он никто, можно сказать чемпионат россии - это самый большой старт, который у них там есть.

Олімпійська чемпіонка, президент Української федерації гімнастики Стелла Захарова розповідає - від початку повномасштабної війни в Україні російський триколор - табу на багатьох міжнародних змаганнях.

Стелла Захарова, олімпійська чемпіонка, президент федерації гімнастики України:

У спортсмена спортивная карьера очень короткая. У некоторых видов спорта - даже четыре года всего лишь олимпийский цикл, и он может нигде не попасть дальше никуда. Я вот вернулась недавно с Мюнхена, чемпионата Европы, и там россиян не было, и мы как-то не очень страдали. Потому что уровень сейчас мировой гимнастики - сумасшедший, легкой атлетики и ничего мы не прочувствовали, что их нету.

Спортсмени, які все ж плекають надії на високий спортивний титул - виступають під прапорами інших країн! Автогонщик Костянтин Жильцов заради участі в ралі "Дакар" змінив російське громадянство на ізраїльське. 15-річна фігуристка Уляна Ширяєва перейшла до збірної Канади. Її колега Інга Гургенідзе - виступає під прапором Грузії.

Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи:

Спортсмени й такі люди, які можуть знайти себе на заході, ІТ-спеціалісти, звичайно, намагаються втекти з росії. Вчені, тому що розуміють, що перспектив у них в росії - нема. І таким чином стимулюється відтік талантів з рф і країни ще більше позбавляються людського капіталу, можливості для розвитку.

Експерт наголошує - росія на великій швидкості летить у безодню. Талант - там нічого не вартий. Успіх - порожній звук. Навіть людське життя - не має значення. Держава з такими цінностями не потрібна цивілізованому світу.