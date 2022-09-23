В Запорізькій області людям надсилають попередження про "теракт" [ Редагувати ]
Українцям на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, на тлі проведення фейкового "референдуму" приходять повідомлення з попередженням про "теракт". Про це пише "Радіо Свобода".
Повідомлення почали приходити з самого ранку на російські сім-карти на тлі початку проведення фейкових "референдумів" щодо "приєднання до складу росії".
У розісланих повідомленнях містянам пропонують винагороду у розмірі 500 тисяч рублів за інформацію про нібито "підготовку теракту" й причетних до цього.
Як відзначають жителі, напередодні окупанти наказали їм відвідати дільниці для так званого голосування, погрожуючи "приїздом додому військових на БТРах".
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