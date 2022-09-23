Українцям на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, на тлі проведення фейкового "референдуму" приходять повідомлення з попередженням про "теракт". Про це пише "Радіо Свобода".

Повідомлення почали приходити з самого ранку на російські сім-карти на тлі початку проведення фейкових "референдумів" щодо "приєднання до складу росії".

У розісланих повідомленнях містянам пропонують винагороду у розмірі 500 тисяч рублів за інформацію про нібито "підготовку теракту" й причетних до цього.

Як відзначають жителі, напередодні окупанти наказали їм відвідати дільниці для так званого голосування, погрожуючи "приїздом додому військових на БТРах".