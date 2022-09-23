Автоматники ходять по квартирах мелітопольців: примушують голосувати "правильно" [ Редагувати ]
Озброєні люди разом з так званими "членами виборчих комісій" ходять по квартирах місцевих жителів тимчасового окупованого Мелітополя Запорізької області та примушують голосувати на псевдореферендумі про входження до складу рф.
Про це повідомляє в Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.
Він зазначив, що "члени виборчкомів" разом з автоматниками вирушили по домівкам місцевих мешканців о 8:00.
"Масово фіксуються випадки, коли автоматники стукають у двері, заходять у квартири та вимагають підготувати паспорти. Наляканим місцевим мешканцям підказують, в якому місці бюлетеня правильно поставити позначку", - написав Федоров.
по темі
В окупованому Мелітополі Запорізької області вранці пролунав гучний вибух
Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку виїхати з міста через оголошення часткової мобілізації володимиром путіним
У неділю ввечері, 18 вересня, у Мелітополі пролунав потужний вибух
У неділю увечері, 18 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області мешканці почули сильний вибух
У Мелітополі Запорізької області окупанти захопили локомотивне депо