Акциз на пальне таки повертається, хоча й не повністю, Верховна Рада ухвалила часткове повернення акцизної ставки. Про це, зокрема, просило міністерство інфраструктури. На що спрямують отримані кошти, та скільки тепер коштуватиме літр бензину, дослідила Яна Танчак.

Яна Танчак, кореспондентка:

100 євро за 1000 літрів бензину, дизелю або біопалива. 52 євро - за тонну скрапленого газу. Так виглядають нові акцизи на пальне, їх затвердила Верховна рада. Вони нижчі, ніж були до повномаштабного вторгнення росії. Тоді, наприклад, на бензин акцизна ставка була вдвічі більша.

бензин - €100 / 1000 л

дизель - €100 / 1000 л

біопаливо - € 100 / 1000 л

газ - €52 / 1000 л

До війни:

бензин - €213 / 1000 л

дизель - €140 / 1000 л

біопаливо - € 162 / 1000 л

газ - €52 / 1000 л

На початку повномаштабного вторгнення Верхована Рада акцизи на пальне встановила на рівні нуля, а ПДВ - з 20 відсотків знизила до 7. Так ми протрималися півроку. Але річ у тім, що акцизи - це основне наповнення дорожнього фонду.

Данило Гетьманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики:

Власне це та компромісна позиція, яка прийнята зараз і яка дозволить зібрати до 4х мільярдів гривень на місяць, які будуть витрачені на ремонт мостів, на ремонт інфраструктурних обʼєктів, на ремонт тих доріг, які були пошкоджені внаслідок агресії. При цьому для тих контрактів, де замовником є Міністерство оборони, встановлена нульова ставка на військовий час та надзвичайний час після нього.

Під час паливної кризи українцям довелося звикати до нових цін на паливо. Памʼятаєте, перший шок від цінників на заправках, які зросли вдвічі? За останні місяці ціни трошки впали. Найбільше подешевшав газ: з сорока гривень до 26, а ось бензин та дизель - лише на кілька гривень. Якщо підрахувати, то часткове повернення акцизу має підвищити ціну за літр бензину і дизелю десь на чотири гривні, автогазу - на дві. Але зараз ми з вами це наврядчи відчуємо. І ось чому.

Олег Пендзин, економіст:

Але давайте ми згадаємо, коли Національний банк підвищив офіційний курс теоритично, що мало підняти ціну бензину десь приблизно на 5-6 гривень літр. Але це співпало з загальним падінням ціни нафти на світовому ринку - тобто зараз ми маємо такий самий тренд, тобто зараз ціна на нафтопродукти в світі падає, тому що падає ціна нафти. Нафта вчора була, якщо я не помиляюсь, 101 долар за барелль марки брент. А ще три тижні тому було 98, тобто процес іде вниз. Це повʼязано із очікуванням падіння світової економіки. Це повʼязано із проблемами власне в великих розвинутих країнах в Європі, але ми ж з вами розуміємо, що ми дуже залежні від ціни на натфопродукти і цілком можливо, що завтра поміняється ціна і цей тренд, і ми миттєво побачимо зростання цін на нафтопродукти в країні. Ну тобто ситуація яка, сьогоднішнє очікування таке, що на падаючому ринку нафти ми додання отих чотирьох гривень - трьох з половинрою гривень не почуємо, тобто ціна на заправках не зміниться. І впринципі моржі для нафтотрейдерів вистачає для того, щоб все зробити, але якщо ціна зміниться на світовому ринку нафти, якщо вона піде вверх.

І впринципі, якби не часткове повернення акцизів, то ціна на пальне на українських АЗС знижувалася б.

Сергій Куюн, директор консалтингової групи "А-95":

Дійсно останні пару тижнів були можливості для зниження ціни, але трейдери вони очікували цього рішення парламенту про поновлення акцизів для того, щоб не було цих гойдалок. Тобто зараз ми знижаємо ціни, потім вони зростають на чотири гривні. Це завжди дестабілізація, якої ринок намагається уникати.

А ось трейдерів в свою чергу народні депутати просять не спекулювати на війні.

Данило Гетьманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики:

Давайте будемо відверті, та маржинальність, яку мають сьогодні нафтотрейдери, вона є абсолютно неприйнятною для військового часу, бо ну це надзаробітки на війні, а цього не повинно бути.

Але підвищення цін на пальне ми з вами можемо відчути в грудні.

Олег Пендзин, економіст:

А ми з вами памʼятаємо, що з грудня місяця вступає в дію мораторій на поставку російської нафти в Євросоюз і це обʼєктивно призведе до росту цін в Євросоюзі. Ембарго ж вводиться з грудня місяця цього року, ембарго на російську нафту, і тому цілком можливо, що в грудні місяці ми побачимо зростання цін на нафтопродукти в Європі, тому що буде обмежений рівень постачання. Тим більше, вони зараз можуть в восьмому пакеті санкцій ввести максимальну ціну на нафту, яка буде достатньо низька за російську, тобто вони хочуть в восьмому пакеті, який готується, переглянути порядок становлення обмежень на російську нафту. Тобто вони хочуть дозволити її танкерне, скажімо, постачання в Європу, але по мінімальній фіксованій ціні. Якщо це буде введено, то ціна теоретично зменшиться для російсьокї нафти, росіяни припинять постачати по цій ціні. Вони вже зробили відповідні заяви і ми з вами побачимо, що Європа буде шукати альтернативні поставки нафти в Євросоюз, що однозначно потягне за собою зростання ціни на нафтопродукти.

Майже всі нафтопродукти Україна нині закуповує в Євросоюзі. Через атаки росіян на Кременчуцький НПЗ власне виробництво ми поки втратили.