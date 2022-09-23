Вони віртуозно вражають цілі окупантів, завдаючи втрат і в техніці, і в живій силі. На Херсонщині ворог не знає спокою. На підтвердження - наш наступний матеріал, створений разом із кореспондентами "Військового телебачення". Журналісти поспілкувалися з бійцями на Херсонщині, які стоять на позиціях, котрі донедавна займали рашисти.

Позивний "ПОЛЯК" - військовослужбовець Збройних сил України:

Ну про потужний прорив на Ізюмському напрямку і захват Ізюма, Балаклії ви це знаєте. У нас не так. Ми ідем потроху, потроху, крок за кроком, метр за метром, але віджимаємо нашу Херсонщину.

І просто зараз ми вирушаємо туди, де ще кілька днів тому були позиції росіян, а тепер стоять наші бійці.

Позивний "АДВОКАТ" - військовослужбовець Збройних сил України:

Так, дистанція десять метрів, перший пішов. Второй пішов.

Олександр Юрченко, воєнний кореспондент:

Наша мобільна група продовжує працювати на херсонському напрямку. Вчора був дощ, дороги всі просто стали багнюкою, тут все обстрілюється і нам прийшлось йти пішки до передових позицій нашої піхоти.

Те, що тут тривають потужні бої, помічаємо, просто окинувши оком поля довкола. Тут скрізь залишки рашистських снарядів. Втім і наші воїни не мовчать у відповідь.

Позивний "АДВОКАТ" - військовослужбовець Збройних сил України:

Тому шо навалюєм їм, навалюєм, по красоті навалюєм.

Боєць із позивним "Адвокат" розповідає нам про щоденну роботу підрозділу, який тут зайняв позиції.

Позивний "АДВОКАТ" - військовослужбовець Збройних сил України:

Ми находимся на російських колишніх позиціях, колись вони тут стояли, давняшнє було діло. Тепер вони наші. А звідси ми навалюєм по ним. Осьо якраз пусті тубуси от міномета, з якого я працюю он туди. Коли гарна погода, сонечко, ну, можливо, завтра почнемо знову працювать. Просто доїхать сюди важкувато, а так можна.

Росіяни дуже не хотіли відступати звідси, розповідають бійці. А тому у перші дні після того, як тут закріпилися наші, між потужними обстрілами майже не було перерв.

Позивний "ХИТРИЙ" - військовослужбовець Збройних сил України:

Буквально трое суток прошло. И самый жёсткий обстрел тогда начался со стороны кацапов, так как они знают эти локации, эту местность и у них пристреляно всё было. Получается когда первые два снаряда прилетели, они прилетели метров в пятьдесят в поле и мы среагировали сразу к окопам. И командир затолкнул нас всех в нору и получается командир залез последним и закрыл своей спиной личный состав, три человека ещё. Ему тогда посекло спину ну посекло броник по спине как бы, но при этом личный состав не пострадал никаким образом благодаря нашему командиру.

Зараз - на фоні успіхів української армії на Харківщині та після того, як далекобійною зброєю наші захисники стали знищувати склади з боєкомплектом у тилу ворога, тут - майже курорт, жартують бійці. Росіяни стали діяти обережніше.

Позивний "УЗЕЛ" - військовослужбовець Збройних сил України:

Ну наверно снарядиков-то не хватает. И их подкошмаривать стали плотнее. После Харькова, ну есть ощущение что страшновато им и хреново. Дроны иногда вылетают отсюда, вот недавно вылетал хлопец один и нет у одного кацапа больше ноги значится больше. Подкошмаривают их потихонечку, тяжело им будет.

Позивний "АДВОКАТ" - військовослужбовець Збройних сил України:

Порівняно з тим, що було навіть місяць тому, ми б на ці позиції навіть не зайшли. Кількість обстрілів вона вираховувалась навіть не штуками, а годинами. Тобто починаючи десь з 7-ї години ранку і десь до 13:00. Це був постійний обстріл і з усього: "Гради", танк викатувався навалював, арта, міномет, у них ще там з їхніх БМД-4 там 100-й калібр, от з цього вони тоже навалювали, це така підступна штука. І це до обіду, після обіду знов і до вечора. Вночі так більш менш. Плюс і ще дрони, постійно були скиди теж діставалося.

Які вояки, такі й господарі - діляться думками наші співрозмовники. Росіяни і на полі бою поводяться, мов мавпи з гранатами, - стріляють хаотично, не надто економлячи боєприпаси, - і на позиціях у них суцільний безлад!

Позивний "АДВОКАТ" - військовослужбовець Збройних сил України:

Ну коли ми зайшли, тут взагалі срач був. Чайники електричні, сухпайки, ну всякий мотлох. Якісь пов'язки, в тому числі десь вони ленточку "випускник" взяли і це взагалі було, ну валялось тут. Пусті пляшки з-під вина, з-під коньяку.

Наші воїни тут прибралися. І навіть хвостовикам від ворожих "Смерчів" та "Ураганів" дали друге життя.

Позивний "ПОЛЯК" - військовослужбовець Збройних сил України:

Це остатки російської ракети і, як бачите, вона дуже добре виконує свою мирну функцію. Ми розпалюєм багаття,коли це можливо вдень, і готуємо каву чи чай. Маю надію, що скоро всі російські "Смерчі" перетворяться на такі пічки.

Попри те, що війна триває вже понад півроку, всі наші співрозмовники - вмотивовані та заряджені на перемогу. У кожного - своя причина бути тут.

Позивний "АДВОКАТ" - військовослужбовець Збройних сил України:

Тут же нікого у воєнкомат не тащили сілком. Всі приходять добровільно, кожен вирішує для себе, що йому робити. Все одно за мене ніхто мою роботу не зробить. Я роблю свою роботу незалежно від того, яке у нас політичне керівництво, хто вони, це моя Україна. У мене там ще родичі залишились і я не знаю чи їх там побачу.

Позивний "ПОЛЯК" - військовослужбовець Збройних сил України:

Працюємо, хлопці мої працюють, я працюю разом з ними, ну і повторюю: все буде Україна. Я певний в цьому.

Навіть ці півроку війни показали, що ми з росіянами абсолютно різні, діляться українські бійці. Вони воюють за гроші, ми захищаємо рідну землю. Вони оголошують часткову мобілізацію, по суті шукають нове гарматне м'ясо, щоб відправити на убій в Україну, ми глибше риємо окопи та готуємося захищатися ще впевненіше.

Позивний "ПОЛЯК" - військовослужбовець Збройних сил України:

Слухайте, пройшли ті часи, як совецкій маршал жуков казав, шо баби ще нарожають. Слава Богу, що наше командування раціонально дивиться на такі речі і краще потроху, потроху, але без істотних ушкоджень і таке інше.

Позивний "УЗЕЛ" - військовослужбовець Збройних сил України:

Ну будем надеяться, шо они там лучше окопались, нам же занимать, ну так меньше работы будет там.

Позивний "АДВОКАТ" - військовослужбовець Збройних сил України: