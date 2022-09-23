За наших героїв Україна віддала росії 55 військових і... Віктора Медведчука на додачу. У Головному управлінні української розвідки розповідають, що сам він був не у захваті від перспективи потрапити в росію.

А от в росіян просто запалало від такої новини. "Нахіба нам Медведчук?" - питання, яке масово пишуть у російських пабліках. Автори постів додають, мовляв, віддали за нього найстрашніших нацистів-азовців, яких малювала уява пропагандистів з телевізора. До того ж і сам обмін (який вони прямо називають своєю ганьбою і поразкою)відбувся в день оголошення мобілізації...

Одним словом, у росіян - збій матриці. І більше про це - далі.

Я вообще не представляю себе, чтобы сейчас были хоть какие-то обмены вот этих азовцев. Вот представляете:сейчас вдруг Слуцкий пообещал, что в москве изучат возможность обмена Медведчука на азовцев. Какого на хрен Медведчука?

Ось так кілька місяців тому російські топ-пропагандисти безапеляційно говорили про ймовірний обмін наших "Азовців".

Люди, наша аудитория... они не поймут никакой обмен. Ни на Медведчука, ни на кого бы то ни было, ни даже на наших ребят. Вот по настроениям людей они это не поймут. Просто так их отдать, чтобы они там приземлились как герои, чтобы встречал их Зеленский с вышиванками, чтобы они дальше взяли автоматы и отправились еще в какую-нибудь другую точку - ну это будет для наших людей просто пощечиной. - Конечно. Пощечиной.

І цей ляпас вони таки отримали! Та ще й так несподівано, що певний час не знали, ЩО й говорити.

Я об этом вообще ничего не знал. В каком виде, что это будет, кто этим занимается. И вдруг сегодня с утра мне радостно пишут, что вот произошел обмен. Украина сделала из этого гигантский информационный кейс. Сейчас там все хихикают. Могу ли я сказать, что я рад этой ситуации? Можна на эту тему я не буду так говорить.

Трохи оговтавшись, почали перевзуватися у стрибку. Та ж таки Симоньян замість страшних нацистів-убивць з Азову почала малювати своїй аудиторії образ "скалічених і ні на що не здатних солдатів". А ще - грати в зет-патріотичний гуманізм:

Що важливіше? Радість від порятунку своїх чи задоволення від відплати ворогові? Для мене - перше. Наші - вдома! 55 людей. Чи це погано? Погано це?

Та всі ці наративи - це чітка команда кремля трохи заспокоїти народ. Бо в глибиного російського народу - просто рве і палає. "Штатний" критик кремля Ігор Гіркін-Стрелков, який перед тим - чи не вперше за довгий час - похвалив путіна через оголошення часткової мобілізації після звістки про обмін азовців - знову почав нити:

Це гірше за злочин.. та гірше за помилку. Це – непрохідна дурість. Або - відверте шкідництво. Зробити це хоча б за пару днів до указу президента, до мобілізації було, мабуть, не можна. Знаєте, як це виглядає? - А так: вийшли до народу, закликали "постояти за Землю Руську", а потім... а потім тим, хто відгукнувся - нагидили просто на голову.

У російських соцмережах - безсильний гнів. Там обмін азовців назвають "жахом" і "ганьбою". А декому з "російських патріотів" такі дії кремля нагадали сцени із відключеного в рф "Порнхабу". А ще абсолютно всіх хвилює питання - а навіщо росії... Медведчук?

І найсмішніше, що у кремлі тему Медведчука вирішили... не коментувати. Пєсков заявив, що навіть не знає, де він. А от у партії "єдина росія" проявили більшу фантазію: пояснили, що кум путіна потрібний, аби у майбутньому... керувати Україною.

Євген Фьодоров, депутат держдуми від партії "єдина росія":

Нам придется помогать на Украине формировать власть. А для этого там должны быть люди, которых знают на Украине, которые воспринимаются жителями Украины.

Та головне, що Медведчук - свою місію виконав, і навіть перевиконав: і всю інформацію СБУ здав, і став цінним обʼєктом обмінного фонду. До речі, сам він, кажуть у головному управлінні Української розвідки, не сильно хотів "обмінюватись" у росію. Бо ж добре розуміє, з ким йому тепер доведеться мати справу.