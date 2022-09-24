Євросоюз готує новий пакет обмежень проти росії вже восьмий від початку війни в Україні. Якими будуть обмеження і хто з країн ЄС погрожує їх заблокувати, розкаже Тетяна Логунова.

Пакет номер 8. Європейський Союз готує нові санкції проти росії через війну в Україні. Цього разу - за фіктивні референдуми на окупованих українських землях, оголошену путіним часткову мобілізацію та ядерний шантаж. Запровадження чергових обмежень проанонсував верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель. І зробив це на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, не чекаючи повернення у Брюссель.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки:

Очевидно, що росія хоче знищити Україну, за будь-яку ціну, порушуючи міжнародне право згідно статуту ООН.

Попередня домовленість про нові санкції вже є. Деталі узгодять на наступному тижні - на екстреній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Ухвалити ж восьмий пакет можуть на початку жовтня - на саміті лідерів Євросоюзу, які зберуться у Празі.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки:

Додаткові обмеження будуть запровадженні негайно, якомога швидше, в координації з нашими партнерами.

Якими вони будуть - вже зрозуміло. У восьмому пакеті пропишуть персональні санкції проти людей, причетних до організації псевдореферендумів та проведення мобілізації. Обмеження на експорт високотехнологічної продукції та заборону на імпорт російських алмазів. І, можливо, країнам ЄС вдасться нарешті домовитися про встановлення граничної ціни на російську нафту.

Затвердження восьмого санкційного пакету точно не буде формальністю. Адже для його ухвалення необхідна згода усіх членів Євросоюзу. А одна країна вже заявила, що зараз не варто розглядати нові санкції проти росії. Навпаки, слід скасувати раніше запроваджені. Усі сім попередніх пакетів.

Ця країна - Угорщина. Її прем'єр Віктор Орбан запропонував звільнити кремль від усіх санкційних обмежень. Бажано, до кінця цього року. Щоб урятувати Європу від енергетичної кризи та інфляції. Та й взагалі, вважає угорський лідер, санкції більше шкодять ЄС, аніж росії.

Заблокувати санкції проти росії угорці намагаються вже не вперше. І, схоже, ці спроби вже трохи набридли партнерам по ЄС. У Брюсселі хочуть скасувати принцип одностайності при голосуванні за зовнішньо-політичні рішення. І ухвалювати їх кваліфікованою більшістю.

Посилити санкції проти кремля планують і країни "великої сімки". Про це попередньо домовилися міністри закордонних справ "групи семи" на зустрічі в кулуарах ООН. Жодних деталей дипломати не повідомили. Утім, логічно припустити, що "група семи" прицільно битиме по економіці.