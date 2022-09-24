Рада безпеки ООН планує провести нараду, на якій головною темою обговорень стануть "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, засідання Ради безпеки ООН щодо "референдумів" було ініційовано США та Албанією. Воно має відбутися у вівторок, 24 вересня, о 22:00 (за київським часом).

У Bild додають, що під час засідання заплановано виступ заступника генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

При цьому зазначається, що раніше Україна в листі до Ради Безпеки ООН вимагала проведення наради через "референдуми" на непідконтрольних Києву територіях.