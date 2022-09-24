У російському селі мобілізували всіх чоловіків - ЗМІ [ Редагувати ]
У селі Тюменево Кемеровській області рф було мобілізовано всю чоловічу частину населення. Про це пише "Новая газета. Европа".
За його словами, всього у селі Тюменево було мобілізовано 59 чоловіків.
Сьогодні ходили дворами та роздавали повістки. У понеділок потрібно прибути у військкомат.
При цьому він додав, що у сусідніх селах спостерігається схожа ситуація.
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Інцидент стався напередодні 23 вересня. Чоловік утік на військовому КамАЗі, після чого викрав іншу машину і попрямував у бік Курської області. Baza повідомила, що озброєного дезертира затримали.
За даними ЗМІ, призвати у військо в росії планують понад мільйон солдат. Хоча пєсков це й заперечує. Хоча ще тиждень тому він заперечував саму можливість мобілізації. Тож хто куди тікає з росії? І як у федерації відбувається полювання на чоловіків - розкаже далі Марина Біленька.
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