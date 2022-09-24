В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух [ Редагувати ]
У суботу, 24 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
За його словами, вибух стався у північній частині міста і, ймовірно, був наслідком роботи українських сил опору.
Федоров додав, що у бік, де було чути вибух, попрямувала пожежна машина. Мер продовжує збирати інформацію про подію.
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