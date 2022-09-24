У Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні та виступає проти використання будь-якої зброї. Про це повідомляє голова МЗС Білорусі Володимир Макей, пише "Белта".

Слід зазначити, що ми загалом проти використання будь-якої зброї. Переконаний, що завжди є можливість сісти за стіл переговорів та знайти вирішення проблеми. Це те, про що постійно говорить наш президент (лідер білоруського режиму олександр лукашенко - ред.).

При цьому міністру поставили питання що уточнює щодо можливості використання росією білорусі для завдання ядерного удару по Україні.

Знову ж повторюся, ми зацікавлені у припиненні конфлікту якнайшвидше. Ми не збираємося завдавати удару.

Зазначимо, що Білорусь вважають співагресором у війні рф проти України, оскільки у тому числі з білоруської території почалося повномасштабне вторгнення на українську суверенну територію. Також окупанти використовують Білорусь для завдання ракетних ударів по Україні, внаслідок яких гинуть мирні жителі.