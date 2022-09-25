У Польщі для посилення держкордону створять новий підрозділ [ Редагувати ]
У Польщі вирішили сформувати нове угруповання, яке ввійде до складу військ тероборони. Про це повідомляє "Укрінформ".
Його завданням буде охорона державного кордону.
Польський міністр національної оборони Маріуш Блащак 24 вересня затвердив концепцію щодо створення Компоненту оборони кордону.
Мовиться про 10 військових батальйонів у чотирьох прикордонних воєводствах:
- Підляському,
- Вармінсько-Мазурському,
- Люблінському,
- Підкарпатському.
Завданням цих підрозділів буде підтримка Прикордонної служби.
Враховуючи, що на нас знову можуть напасти з більшою силою, я вирішив прийняти концепцію щодо створення КОР у складі військ територіальної оборони.
Блащак підкреслив, що в Україні триває війна, а Польща раніше зіткнулася з гібридною агресією з боку Білорусі, апогей якої мав місце восени минулого року.
Він наголосив, що потрібно усвідомлювати:
Ця гібридна агресія проти Польщі не припинилася, й у Кремлі можуть використати складну ситуацію в Північній Африці та на Близькому Сході, аби знову спрямувати людей з цих регіонів на білорусько-польський кордон.
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