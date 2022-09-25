У Росії можуть запровадити "виїзні візи" для чоловіків - Медуза [ Редагувати ]
Уряд росії має намір закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку. Обмеження може набути чинності вже 28 вересня.
Джерело видання, наближене до Адміністрації президента, повідомило, що заборону на виїзд запровадять після "референдумів" на окупованих територіях України.
Однак, за словами одного з джерел видання, влада може запровадити "виїзні візи" для росіян - дозвіл від військкоматів для виїзду за межі рф.
При цьому вже сьогодні прикордонна служба ФСБ почала забороняти росіянам виїзд із країни.
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