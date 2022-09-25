Голодною Україна не буде! Аграрії дозбирують цьогорічний врожай. І показники його одні з найкращих за останні 30 років, зазначають в Мінагрополітики. І це в умовах війни, коли окупант цілеспрямовано знищував поля на сході та півдні нашої країни. Та крав наше збіжжя. І попри це українські фермери вже зібрали 67 мільйонів зернових, бобових та олійних. А ще цьогоріч вродила гречка - її в півтора раза більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання.

У розпалі зараз й посівна озимих. Вже засіяли пшеницю, ріпак, тепер на черзі жито та ячмінь. Як аграрії тримають свій фронт на Дніпропетровщині? І як їм перешкоджають "російські визволителі" - дивіться у матеріалі Олени Мендалюк.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Ось у тій стороні в якихось 15 кілометрах стоїть ворожа техніка, з якої щогодини гатять по Дніпропетровщині. Та попри обстріли фермери все одно виходять в поля аби українці були з хлібом. Зараз гаряча пора для комбайнерів та трактористів Криворіжжя. Вони збирають соняшник та сіють озимий ячмінь.

По 80 гектарів землі щодня обробляє Олександр. Розповідає, посів пшениці вже завершили, зараз черга ячменю. До обстрілів звик, каже, і додає - хто, як не вони забезпечить українців зерном та хлібом. Під ворожі залпи у полях працюють від весни. Обстріли не вщухають і нині.

Олександр Топчий, тракторист:

Під обстріл потрапив ось на следующем поле. Метрів 150 наверное перша лягла. Начав тікать, ззаді ще одна впала. Пошабашив та й поїхав на бригаду. Дня 4, може 5 назад.

Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Після того, як наші хлопці ЗСУ відтіснили ворога на більшу відстань від меж нашої громади та нашого району, кількість обстрілів набагато зменшилась, але їх досі чути як працюють наші хлопці ЗСУ.

Поля Криворізького району, які межують із Херсонщиною, всіяні вирвами від снарядів та металевими уламками. Ось аграрії показують лише одну з бойових частин, що знайшли у ріллі.

На Кривий Ріг, на Київ з Чорного моря вони всі летять через наші поля. Через Шестерню, ми їх навіть бачимо, чуємо. У нас постоянно ракети летять щоденно. Ми їх і чуємо і бачимо.

Це поля одного з агропідприємств Криворізького району. Воно має майже 10 тисяч гектарів угідь. Цьогоріч через бойові дії фермери втратили понад 30 відсотків посівів, вони у так званій сірій зоні. Тому решту угідь намагаються використовувати з максимальною користю.

Владислав Баранов, представник агропідприємства:

Ячменю буде близько двох тисяч гектар, пшениці десь близько трьох тисяч гектар. А решта - це те, що буде на весну. Вже посіяний рапс. 1,5 тисячі гектар.

Аграрії нині живуть у режимі тотальної економії, додає пан Владислав. Добрива та дизель - це ще торішні запаси. Врожай, через засуху та надмірну вологість, не дуже високий. З чим працюватимуть навести й гадки не мають. Сподіваються на справедливу ціну на зерно. Адже зараз вимушені продавати його удвічі дешевше.

Владислав Баранов, представник агропідприємства:

Як завжди на сільському господарстві хочуть нагріти гроші ділки, купляють дуже дешево, а продають так, що їм мають більшу моржу, чим ми. Тому ми чекаємо поки буде ціна доступна і пока зерно придержуємо.

Лише на Криворіжжі майже 200 агропідприємств продовжують тримати свій фронт, аби країна була із власним зерном.

Олександр Фастовець, радник начальника Криворізької районної військової адміністрації:

На даний час вже посіяно понад 15 тисяч гектарів озимини. Продовжується компанія по посіву ячменя, озимої пшениці. Ріпак вже у Криворізькому районі повністю отсіяний, ви вже бачили сходи.

Завершити роботу у полях аграрії сподіваються вже за декілька тижнів. Українців заспокоюють, аби у кожного на столах був хліб - вони працюватимуть до перемоги.