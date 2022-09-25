Британія не буде слухати погрози путіна - Трасс [ Редагувати ]
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Британії та її союзникам не варто піддаватися погрозам президента росії володимира путіна. Натомість необхідно збільшити допомогу Україні та тиск на Москву.
Про це заявила прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс, повідомляє CNN.
"Ми не повинні слухати його (путіна – ред.) брязкання зброєю та надумані погрози. Натомість нам потрібно продовжувати вводити санкції проти росії та продовжувати підтримувати українців", - сказала Трасс.
Таким чином британський прем'єр прокоментувала оголошення часткової мобілізації військ у росії.
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